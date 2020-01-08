أمطار في معظم المحافظات أغزرها 147 مم في بوقا باللاذقية

دمشق-سانا

شهدت مناطق في معظم المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل أغزرها في بوقا باللاذقية حيث وصلت إلى 147 مم.

ووفق نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سجلت نسب الهطل في دمشق وريفها 20 مم في الحرمون و15 مم في قطنا و9 مم في سرغايا و8مم في عسال الورد و7 مم في التل و6 مم في قاسيون و4 مم في كل من الزبداني ومضايا والقطيفة ودمشق المزة 4 مم و3 مم بميسلون ودوار المطار وعقربا وساحة الحجاز.

وفي السويداء سجلت الأمطار 6 مم في السويداء و5 مم في عين العرب فيما بلغت 3 مم في المسيفرة بدرعا.

وفي القنيطرة بلغت كمية الأمطار 12 مم في حضر و7 مم في نبع الصخر و4 مم في القنيطرة.

أما في حمص فوصلت إلى 8 مم في مرمريتا والناصرة و7 مم في العريضة وقلعة الحصن و6 مم في تلكلخ و5 مم في شين.

وفي حماة وصلت في الغاب في شطحة إلى 20 مم ومصياف 15 مم ووادي العيون 14 مم والرصافة وعين حلاقيم 13 مم وربعو 8 مم و الكريم 6 مم وأفاميا 5 مم ومحردة وعين الكروم 4 مم وكفر زيتا والسقيلبية 3 مم.

وفي طرطوس بلغت في الشيخ بدر وبانياس 20 مم وحمام واصل 19 مم والقدموس 17 مم وطرطوس 11 مم ودريكيش 9 مم ومشتى الحلو 6 مم والصفصافة 5 مم وصافيتا 4 مم.

وفي اللاذقية سجلت في بوقا 147 مم ووادي قنديل 95 مم واللاذقية 92 مم والبهلولية 70 مم وكسب 62 مم وصلنفة 11 مم والمزيرعة والقطيلبية 55 مم والحفة 45 مم ومطار الباسل 29 مم.

وفي حلب بلغت الأمطار في اعزاز 9 مم وحلب 3 مم.

أما في الحسكة فسجلت في تل بيدر 8 مم والدرباسية 5 مم وتل تمر وام مدفع والحسكة 3 مم.