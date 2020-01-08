الخامنئي: إيران لديها القدرة للرد على أي عدوان.. ويجب إنهاء الوجود الأميركي بالمنطقة

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن إيران لديها القدرة والاستعداد للرد على أي عدوان مشددا على أن الخطوة التي قامت بها غير كافية وما يجب أن يترجم على الأرض هو إنهاء الوجود الأميركي في المنطقة.

وقال الخامنئي في كلمة له في مدينة قم الإيرانية اليوم إن “الصفعة التي وجهتها إيران لأميركا بالأمس لن تعوض عن الجريمة التي ارتكبتها ولكن ما هو الأهم في الوقت الراهن هو إنهاء الوجود الأميركي في المنطقة والذي لم يجلب لها سوى الخراب والدمار والفساد”.

وأوضح الخامنئي أن العدو هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأجهزة الاستكبار العالمي ومسؤوليتنا التصدي لهم وقد وجه الشعب الإيراني صفعة قوية للأميركيين وقال إن “هذه الضربة وحدها لا تكفي بل لا بد أن يتواصل العمل لإخراج القوات الأميركية من المنطقة”.

وأشار الخامنئي إلى أن محور المقاومة أحبط المخططات الأميركية في المنطقة وقدم الشهداء الذين ساهموا في دعم ومساعدة شعوب المنطقة بوجه المؤامرات التي تحيكها الولايات المتحدة.

وأعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق اليوم استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي توجد فيها قوات أميركية بعشرات الصواريخ البالستية وذلك ردا على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه.