الجو غائم ماطر في أغلب المناطق وهطولات ثلجية على ارتفاع 1100 متر

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة باردة ورطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة خاصة على المناطق الشمالية والغربية كما يحذر من تشكل السيول ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1100 متر.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا فوق المناطق الساحلية وجنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الشرقية والشمالية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية والجو غائم جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا أحيانا وخاصة على المناطق الجنوبية والغربية وثلجيا على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر في القلمون والحرمون وجبل العرب.

ووفق نشرة المديرية فقد بلغت سماكة الثلج في عرنة 7 سم وفي سرغايا 4 سم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..