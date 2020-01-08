8 كانون الثاني 1959- الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا

دمشق-سانا
1790- الرئيس الامريكي جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له.
1892- عباس حلمي الثاني يتولى حكم مصر خلفا لوالده الخديوي توفيق الذي توفي في اليوم السابق.
1918- الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يضع مبادئه الأربعة عشر.
1959- الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا.
1961- اجراء استفتاء في فرنسا والجزائر حول حق تقرير المصير في الجزائر.
1973- انطلاق المهمة الفضائية السوفيتية /لونا 21/.
1980- أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.
2009- مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار رقم /1860/ الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يليه انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من القطاع.
من مواليد هذا اليوم
1867- إميلي غرين بالش.. اقتصادية ونقابية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1946/.
1983- كيم جونغ أون.. رئيس كوريا الديمقراطية.
من وفيات هذا اليوم
1996/ فرنسوا ميتيران.. رئيس فرنسا.
1997- ملفين كالفن.. عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1961/.
2002- الكسندر بروخروف.. عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964/.
اعياد ومناسبات
يوم الكومنولث في جزر ماريانا الشمالية.