أسعار النفط تقفز والأسهم تتهاوى بعد الرد الصاروخي الإيراني

طوكيو-سانا

قفزت أسعار النفط وتهاوت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو اليوم إثر إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين جويتين أمريكيتين في العراق.

وذكرت فرانس برس أن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ارتفع بعيد نصف ساعة على بدء التداولات في بورصة طوكيو بنسبة 53ر4 بالمئة ليصل إلى 54ر65 دولاراً قبل أن يعود ويتراجع قليلاً في حين خسر مؤشر نيكي الرئيس أكثر من 4ر2 بالمئة.

وقال ستيفن إينيس الخبير في “أكسي تريدر” “الوضع لن يكون جميلاً اليوم”.

وانعكست مخاوف المستثمرين على أسعار الأسهم اليابانية أيضاً التي انخفضت مقابل ارتفاع سعر الين الياباني الذي يعتبر ملاذاً آمنا للمستثمرين غالباً ما يلجأون إليه أوقات الأزمات.

وسجلت أكبر الانخفاضات في أسعار أسهم الشركات اليابانية المصدرة وذلك بفعل ارتفاع سعر الين.

وقال كيوكو أميميا كبير مستشاري الأسواق في “إس.بي.إي” للأوراق المالية “إن الين ارتفع إلى مستوى 78ر107 ينات للدولار وهو سعر يضر بشكل عام بالأسهم اليابانية”.

وأضاف أن الأسهم اليابانية تأثرت سلباً أيضاً بمخاوف المستثمرين على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على واردات النفط.