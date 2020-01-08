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عــاجــل شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يلقي خطاباً اليوم في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق

شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يلقي خطاباً اليوم في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق

2020-01-08

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