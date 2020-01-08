شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يلقي خطاباً اليوم في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق

الأربعاء / 8 / 01 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
السفارة العراقية بدمشق تقيم مجلس عزاء باستشهاد أبو مهدي المهندس
2020-01-07
وزير خارجية تركيا الأسبق: من يسمون بـ المعارضين السوريين باتوا مرتزقة يقاتلون من أجل حفنة دولارات
2020-01-07
قمة روسية ألمانية تبحث قضايا عدة منها الأزمة في سورية
2020-01-06
ممثلاً للرئيس الأسد… اللواء مملوك يشارك في مراسم تشييع الشهيد الفريق سليماني
2020-01-06
مبعوثاً خاصاً للرئيس الأسد.. اللواء مملوك يزور طهران ويلتقي شمخاني
2020-01-05
دبور: الصهاينة والأمريكيون يعملون على خلق الأزمات بالمنطقة
2020-01-05
التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا يجدد دعمه لسورية بمواجهة الإرهاب
2020-01-04
محليات
معالجة الانهيارات جراء الأمطار وتعزيل القنوات المطرية في اللاذقية
2020-01-07
تركيب مركز مسبق الصنع باستطاعة 630 ك.ف.أ في حي الدعتور باللاذقية
2020-01-07
اعتماد الآلية التنفيذية لعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم للعام 2020 في مجال مكافحة التهرب الضريبي
2020-01-07
تصديق وثائق الخارجية وعقود الإيجار السكنية جديد مركز خدمة المواطن بمديرية مالية دمشق
2020-01-07
وضع عدد من المشاريع الحيوية بدير الزور في الخدمة
2020-01-07
مشاركون في جلسات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد المعلمين العرب يدعون إلى تعزيز ثقافة المقاومة في المناهج
2020-01-07
زوار لتدمر من جنسيات مختلفة يدعون المنظمات الدولية للمساهمة في إعادة بناء ما خربه أعداء الإنسانية
2020-01-07
رياضة
تتويج السنغالي ماني أفضل لاعب أفريقي في 2019
2020-01-07
إنتر ميلان يدخل على خط التعاقد مع الفرنسي جيرو
2020-01-07
بالفيديو.. فريق الاتحاد يتوج بلقب بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال
2020-01-06
سواريز يفوز بجائزة لاعب الشهر في “الليغا”
2020-01-06
ليفربول يتغلب على إيفرتون بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم
2020-01-05
سلمية يتغلب على الشرطة في دوري السيدات بكرة الطائرة
2020-01-05
فريق الاتحاد يتوج بلقب بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال-فيديو
2020-01-05
اقتصاد
ضمن مبادرة (زكاتك خفض أسعارك)… معرض للسجاد والمفروشات بصالة الجلاء والحسومات تصل إلى 50 بالمئة
2020-01-07
تزويد معمل الصوف في شركة صناعة الصوف والسجاد في حماة بآلات إنتاج جديدة
2020-01-07
زراعة السويداء: تسويق أكثر من 15 ألف غرسة زيتون منذ بداية الموسم الحالي
2020-01-07
ارتفاع أسعار الذهب
2020-01-07
تراجع أسعار النفط
2020-01-07
الاقتصاد والتجارة الخارجية في عام 2019 … اتفاقيات تعاون مع دول صديقة وإجراءات لحماية المنتج الوطني
2020-01-06
مليار ليرة أرباح العقاري في العام الماضي
2020-01-06
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
بتكليف من الرئيس الأسد… الوزير عزام يقدم التعازي للعراق الشقيق باستشهاد أبو مهدي المهندس-فيديو
تجمع جماهيري حاشد في ساحة سعد الله الجابري بحلب تنديداً بجريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه المقاومين
الاحتلال التركي يدخل آليات عسكرية إلى ناحية أبو راسين ومرتزقته يسرقون المحاصيل الزراعية بريف رأس العين
الرئيسان الأسد وبوتين يبحثان في دمشق التطورات الأخيرة في المنطقة واستكمال الجهود المشتركة للقضاء على الإرهاب في إدلب
وزير خارجية تركيا الأسبق: من يسمون بـ المعارضين السوريين باتوا مرتزقة يقاتلون من أجل حفنة دولارات
وزير الدفاع الأمريكي: ليس لدى واشنطن أي خطط للانسحاب من العراق
عــاجــل
شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يلقي خطاباً اليوم في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق
شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يلقي خطاباً اليوم في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق
2020-01-08
2020-01-08
kamel
سابق
إيران تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أنها لا تسعى إلى الحرب لكنها تحذر من أي مغامرات عسكرية ضدها
انظر ايضاً
إيران تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أنها لا تسعى إلى الحرب لكنها تحذر من أي مغامرات عسكرية ضدها
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved