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عــاجــل شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يلقي خطاباً اليوم في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق

وكالة فارس للأنباء: صواريخ من نوع “فاتح ٣١٣ البالستية” متوسطة المدى يبلغ مداها 500 كم استخدمت في قصف القواعد الأميركية في العراق

2020-01-08

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شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يلقي خطاباً اليوم في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق

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