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عــاجــل شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يلقي خطاباً اليوم في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق

وسائل إعلام إيرانية: حضور المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إلى مقر العمليات الإيرانية لمتابعة قصف القواعد الأميركية في العراق

2020-01-08

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شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يلقي خطاباً اليوم في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق

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