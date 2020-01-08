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عــاجــل شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يلقي خطاباً اليوم في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق

مراسل سانا :تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي في الريف الشرقي لدير الزور

2020-01-08

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شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يلقي خطاباً اليوم في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق

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