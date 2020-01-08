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عــاجــل وكالة مهر الإخبارية الإيرانية: الحرس الثوري يطلق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق

التلفزيون الإيراني: أول رد انتقامي صاروخي من الحرس على عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه

2020-01-08

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وكالة مهر الإخبارية الإيرانية: الحرس الثوري يطلق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق

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