تتويج السنغالي ماني أفضل لاعب أفريقي في 2019

القاهرة -سانا

فاز السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 اليوم بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع ليفربول وقيادة السنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحصل ماني 27 عاماً على الجائزة لأول مرة بعدما احتل المركز الثاني في التصويت في العامين الماضيين خلف المصري محمد صلاح زميله في ليفربول.

وكان ماني ثالثاً في 2016.

وماني هو ثاني سنغالي فقط ينال الجائزة بعد الحاج ضيوف الفائز في 2001 ومرة أخرى في 2002 بعد انتقاله إلى ليفربول.

وتفوق ماني على رياض محرز وصلاح في تصويت لمدربي وقائدي المنتخبات الوطنية وتسلم الجائزة في الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي بالغردقة في مصر.