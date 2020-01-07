(النجاح ليس سراً)… إصدار مترجم في علم التنمية الذاتية

دمشق- سانا

ينتمي كتاب “النجاح ليس سرا” لعلم التنمية الذاتية حيث يقدم قراءات ودراسات في تنمية الشخصية وبناء القوة العقلية من أجل الوصول إلى شخصية أكثر نجاحا وقوة في الحياة.

الكتاب الذي ألفه الباحث غريفور هايس ونقله للعربية الدكتور الياس حاجوج يذهب إلى تعليم الإنسان كيفية الاعتراف بالخطأ وعدم التستر عليه للوصول إلى القدرة لتجنبه والتعامل بنجاح محسوس بالحياة مبينا أن الخطأ ليس عيباً وأنه من الصحيح أن يقلع الإنسان عن الخوف وأن لا يخشى نظرة الآخرين وأن يقر في نفسه أن الاعتراف بالخطأ لا يؤدي لتصدع الذات أو الانحرف عن الصواب.

وفي الكتاب أيضا التأكيد على حرية الاختيار والعمل على تنمية الشخصية الناجحة والتعامل مع الأشخاص الذين يشبهون أرواحنا.

ويدعو الكتاب القارئ لتطبيق ما جاء فيه من مبادئ ووصايا من خلال الانخراط في حلقات دراسية أو الاعتماد على التأمل والسعي للتغيير.

الكتاب يعتمد الأسلوب التحليلي والتطبيقي في قراءة البنى الفكرية لنفسية الإنسان ولمترجمه ما يقارب 60 كتابا مترجما بين رواية وبحوث فكرية ونفسية وقصص وغيرها.

يقع الكتاب في 150 صفحة من القطع المتوسط وهو صادر عن دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية.

محمد خالد الخضر