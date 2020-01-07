المدارس والتيارات الأدبية في كتاب مترجم

دمشق- سانا

يبحث كتاب “المدارس والتيارات الأدبية” للكاتب الفرنسي إيف ستالوني في الأدب عموما والشعر خصوصا في أوروبا منذ العصور الوسطى إلى اليوم متتبعاً الحركات الأدبية والمدارس النقدية التي سارات بالتوازي مع تلك الآداب مع أهم روادها وسماتها العامة.

ويشير مترجم الكتاب الدكتور غسان السيد في مقدمته إلى أن منهج العمل المتبع في هذا الكتاب يعرض لكل المدارس والتيارات الأدبية منذ نشوء الفكرة وولادتها ثم يعود إلى أصل الأسم ومن أين جاء ومتى استخدم أول مرة ومتى استقر وأصبح شائعاً ما يفيد في معرفة الظروف التي نشأت فيها هذه المدارس.

ويبدأ الكتاب بالعصر الوسيط وشعرائه والأرث الذي تركوه لينتقل إلى شعراء القرن السادس عشر ونظرياتهم وانجازاتهم الأدبية مشيرا إلى نشوء الحركة الإنسانية في الأدب في ذلك القرن.

ثم ينتقل المؤلف إلى القرن السابع عشر وظهور تسمية عصر الباروك التي تدل على مرحلة الانتقال بين عصري النهضة والكلاسيكية وتميزت بعدم الاستقرار والحذلقة والتأنق في الأدب ولكنها سميت بالعصر الذهبي للمسرح.

ويبحث المؤلف ستالوني في القرن الثامن عشر ومفهوم الأنوار ومرحلة ما قبل الرومانسية التي ظهرت في القرن التاسع عشر مشيرا إلى جمالياتها وأشكالها وأعمالها ثم ينتقل إلى الرومانسية فالواقعية والطبيعية والرمزية والحركات السريالية التي ظهرت في القرن العشرين ثم المدارس الوجودية وغيرها من المدارس في الشعر والمسرح والرواية والفلسفة.

يقع الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب في 305 صفحات من القطع الكبير ويذكر أن المؤلف ستالوني برفيسور في جامعة السوربون من أعماله “الأجناس الأدبية” و”قاموس الرواية” أما المترجم السيد فيحمل دكتوراه في الأدب المقارن من فرنسا ومن مؤلفاته “الأدب المقارن” ومن ترجماته “من البنيوية إلى الشعرية” و”شعرية المحكي”.

بلال أحمد