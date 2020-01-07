إنتر ميلان يدخل على خط التعاقد مع الفرنسي جيرو

روما-سانا

دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي السباق للظفر بخدمات مهاجم نادي تشيلسي الإنكليزي الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إنتر على استعداد لتقديم عرض قيمته 2.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع جيرو، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي مع نهاية الموسم الحالي.

وتبدو حظوظ إنتر وافرة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي، في ظل رغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة جديدة مع متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي والذي يشرف على تدريبه المدير الفني السابق لجيرو في نادي تشيلسي الإيطالي أنطونيو كونتي.

ولم يشارك جيرو كثيرا مع تشيلسي هذا الموسم، وظل حبيس مقاعد البدلاء أو خارج القائمة في أغلب المباريات.

يذكر أن إنتر ميلان يتقاسم صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، نادي يوفنتوس، وفي رصيد كل واحد منهما 45 نقطة.