الخارجية الفلسطينية: هدم منازل الفلسطينيين تحدٍ للقرارات الدولية

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة أنها تحد سافر لقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا اليوم إن إجراءات وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه والتي كان آخرها ارتكاب جريمة هدم تسعة منازل فلسطينية في بلدة العوجا شمال أريحا خطوة لتقويض اقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ولفتت الخارجية إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جريمة إعلان سلطات الاحتلال أمس عن مخطط لإقامة 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بهدف توسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية أن اكتفاء المجتمع الدولي بإصدار بيانات الإدانة تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول مطالبة بتنفيذ القرارات الأممية لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية.

مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية بالقدس يدين مخططات الاحتلال لتهويد الأقصى

في غضون ذلك أدان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المسجد الأقصى مشددا على صمود الفلسطينيين في وجه مخططات الاحتلال لتهويده.

وأوضح المجلس في بيان له نقلته وكالة وفا اليوم أن تصاعد الهجمة الشرسة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقالهم محاولة لفرض امر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

وأكد المجلس أن مبنى مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى مشددا على صمود الفلسطينيين وتمسكهم بإفشال مخططات سلطات الاحتلال والمستوطنين لتهويد الأقصى.