إعادة محطة الاتصالات اللاسلكية في بلدة أبو راسين بالحسكة إلى الخدمة التي تضررت جراء عدوان النظام التركي

الحسكة-سانا

أعاد فرع الشركة السورية للاتصالات في الحسكة محطة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بنقل خدمة الاتصالات الأرضية الداخلية لاسلكياً في بلدة أبو راسين بريف رأس العين إلى الخدمة بعد توقفها جراء عدوان النظام التركي.

وبين مدير فرع الشركة الدكتور جميل بلال في تصريح لمراسل سانا أن المحطة تخدم نحو ألف مشترك بخدمات الاتصال اللاسلكي في التجمعات والقرى التابعة لبلدة أبو راسين مؤكداً استمرار ورشات الشركة بالعمل لإعادة الاتصال الخارجي إلى مقسم أبو راسين كون الاتصالات السلكية تقتصر على الاتصال داخل البلدة.

ولفت بلال إلى أن خروج مقاسم الاتصالات السلكية في رأس العين والكسرة والمناجير من الخدمة بشكل نهائي جاء نتيجة العدوان التركي ومرتزقته.

يذكر أن فرع الشركة السورية للاتصالات ركب خلال العام الماضي 3270 خطاً هاتفياً في مختلف مناطق المحافظة بعد توسيع عدد من المقاسم الهاتفية.