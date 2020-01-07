تزويد معمل الصوف في شركة صناعة الصوف والسجاد في حماة بآلات إنتاج جديدة

حماة-سانا

زودت الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد في حماة معمل الصوف بآلات إنتاج جرى استقدامها من خط الإنتاج الصيني المتوقف عن العمل منذ سنوات لدى الشركة وتركيبها على خط الإنتاج الألماني المستثمر حاليا ما يسهم في زيادة ساعات العمل وتنمية الإنتاج.

وبين المهندس نعمان الأصفر مدير عام الشركة لمراسلة سانا أن الآلات التي جرى تركيبها بعد التعديل عليها هي آلتان لغزل الخيوط الصوفية ليصبح عدد الآلات في قسم الغزل بمعمل الصوف نحو 9 آلات فضلا عن تركيب آلتي سحب وآلة لكرد الخيوط وذلك ضمن خطة الشركة بأن يكون العام الحالي عام الجودة والتسويق وزيادة الإنتاج من خلال تطوير العمل في معمل الصوف واستبدال بعض الآلات بما يخدم زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف.

ولفت الأصفر إلى أن الطاقة الإنتاجية للخط الألماني تبلغ نحو 1200 طن يوميا موزعة على ورديتين صباحية ومسائية حيث يتم إنتاج خيوط صوفية مئة بالمئة وخيوط ممزوجة من الصوف الطبيعي ومادة الاكرليك من نمر15-3 و27-2 و26-2 وحاليا هناك عدة تجارب لإنتاج شريط التوبلس الذي يمكن تصديره على شكل صوف نصف مصنع خال من الشوائب.

وأوضح الأصفر أن مبيعات الشركة خلال العام الماضي فاقت مليارا و200 مليون ليرة سورية ناتجة عن بيع غزول صوفية وأصواف مغسولة وسجاد صوفي بمختلف القياسات والنقشات والألوان عبر منافذها في حماة ودمشق والسويداء وحلب مبينا أن معمل الصوف لدى الشركة أنتج خلال العام الماضي 217 طنا من الخيوط الصوفية فضلا عن غسيل 646 طن أصواف وصباغة 259 طنا.

سهاد حسن