تونس: نرفض استخدام النظام التركي أراضينا للتدخل في ليبيا

تونس-سانا

أكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية رشيدة النيفر أن بلادها ترفض بشكل قطعي السماح لقوات النظام التركي باستخدام أراضيها للتدخل في ليبيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن النيفر قولها في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية اليوم ردا على سؤال حول السماح للنظام التركي باستخدام الأراضي التونسية للتدخل عسكريا في ليبيا أن “تونس ترفض رفضا قطعيا أي تدخل أجنبي في ليبيا بما في ذلك التدخل التركي وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغير” مضيفة إن “سيادة أي شبر من التراب التونسي ليست محل مساومة”.

وكان رئيس النظام التركي كشف الأسبوع الماضي أطماعه التوسعية وأوهامه العثمانية لإعادة احتلال المنطقة وأعلن عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا وجعل البرلمان الذي يسيطر عليه حزبه الإخواني يصوت على هذا الأمر بينما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن النظام التركي نقل مئات الإرهابيين الأشد خطورة من تنظيمي “داعش” والقاعدة من سورية إلى ليبيا.