التجمع العربي والإسلامي يدين قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا

القاهرة-سانا

أدان التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة فرع مصر قرار البرلمان التركي تفويض رئيس نظامه رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا مؤكداً أنه يمثل عدواناً على سيادة الدولة الليبية وتدخلاً سافراً في شأنها الداخلي.

وأشار التجمع في بيان له اليوم إلى أن هذا القرار مرفوض وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويزيد من اشتعال الأزمة الليبية ويجعلها عصية على الحل.

وناشد البيان جميع القيادات الليبية الحريصة على وحدة واستقرار البلاد أن تقتنع بأن الحل السياسي بين الأطراف المتنازعة هو المخرج الوحيد من الأزمة.

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