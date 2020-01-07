ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد سلسلة خسائر تكبدتها على مدى الجلسات السابقة.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب ارتفع 2ر0 بالمئة إلى 27ر1569 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 7ر0 بالمئة في وقت سابق من الجلسة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في زهاء شهر.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2ر0 بالمئة إلى 10ر1571 دولارا للأوقية.

من جهة ثانية تراجع البلاديوم 3ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 86ر2024 دولارا للأوقية لينزل عن ذروة 94ر2032 دولارا التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.

وكان المعدن المستخدم في الصناعة ارتفع نحو 54 بالمئة على مدار العام الماضي في ظل مشاكل مزمنة في المعروض.

وارتفعت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 19ر18 دولارا للأوقية بعد ملامسة ذروتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند 50ر18 دولارا خلال الجلسة السابقة في حين تقدم البلاتين 5ر0 بالمئة مسجلا 65ر967 دولارا.