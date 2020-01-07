سلطات النظام التركي تعتقل 12 شخصاً في ازمير

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 12 شخصا خلال عملية نفذتها الشرطة في ولاية ازمير غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول المتحدثة باسم النظام التركي عن مصدر طلب عدم ذكر اسمه قوله: “نفذت الشرطة عملية لاعتقال الأشخاص المطلوبين في أزمير وتمت مصادرة كمية كبيرة من المواد والوثائق المتعلقة بنشاطاتهم”.

وزعم المصدر أن عملية الاعتقال تمت بذريعة قيامهم بالدعاية لجماعة إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشن نظام رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016 حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.