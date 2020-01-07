وزير الدفاع الأمريكي: ليس لدى واشنطن أي خطط للانسحاب من العراق

واشنطن-سانا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه ليس لدى واشنطن أي خطط للانسحاب من العراق بينما أكد مسؤولون أمريكيون أن الرسالة الأمريكية التي أبلغها الجيش الأمريكي للعراق حول اتخاذ إجراءت الخروج “صحيحة”.

وكان الجيش الأمريكي أبلغ العراق في رسالة بعثها “وليام سيلي الثالث” العميد في قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية باتخاذ الجيش الأمريكي إجراءات الخروج من العراق وذلك بعد قرار مجلس النواب العراقي الذي ألزم الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد على خلفية جرائم القوات الأمريكية.

ونقلت فرانس برس عن اسبر قوله في تصريح اليوم “ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق” مضيفا أن تلك الرسالة “لا تتوافق مع الموقف الحالي” لواشنطن غير أن رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي أكد صحة الرسالة الرسمية التي أبلغت العراق بأن الجنود الأميركيين سيبدؤون الانسحاب لكنه قال إنها “مسودة” و “ما كان يجب أن ترسل في هذا التوقيت”.

واعتبر ميلي إرسال الرسالة “خطأ” ارتكبه الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى.