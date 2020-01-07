الشعر والقصة بمواضيع اجتماعية ووطنية ضمن أمسية في ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

تنوعت النصوص الأدبية التي قدمها الشعراء والكتاب المشاركون خلال الأمسية التي أقامها المركز الثقافي العربي في كفرسوسة بمواضيع غلب عليها الجانبان الوطني والاجتماعي.

الكاتبة قتادة الزبيدي ألقت عددا من القصص القصيرة جدا عبرت فيها عن انعكاس الواقع الاجتماعي بمتناقضاته ومتغيراته إضافة إلى نص شعري اعتمدت فيه أسلوب الشطرين.

وألقى الشاعر محمود نجار نصوصا وطنية واجتماعية اعتمدت الشطرين والموسيقا الشعرية وانتقد في بعضها الواقع الاجتماعي.

كما القى الكاتب أحمد نصار قصصا عكست الواقع الاجتماعي في طرح لانتقاد بعض الحالات الاجتماعية المتردية اضافة الى نصوص من الشعر الحديث ذات دلالات إنسانية.

أما الشاعر رضوان القاسم الذي اقتصر شعره على أسلوب الشطرين ذهب إلى المعاني الوطنية وقضية فلسطين ومواقف المقاومة والتحريض على مقاومة الإرهاب والمؤامرات.

وقدم كل من عادل حسن وأمل أبو لوح محاولات كتابية عبرت عن نزعات ذاتية وإنسانية.

محمد خالد الخضر