SCS-NET
الشريط الأخباري

الشعر والقصة بمواضيع اجتماعية ووطنية ضمن أمسية في ثقافي كفرسوسة

2020-01-06

دمشق-سانا

تنوعت النصوص الأدبية التي قدمها الشعراء والكتاب المشاركون خلال الأمسية التي أقامها المركز الثقافي العربي في كفرسوسة بمواضيع غلب عليها الجانبان الوطني والاجتماعي.

الكاتبة قتادة الزبيدي ألقت عددا من القصص القصيرة جدا عبرت فيها عن انعكاس الواقع الاجتماعي بمتناقضاته ومتغيراته إضافة إلى نص شعري اعتمدت فيه أسلوب الشطرين.

وألقى الشاعر محمود نجار نصوصا وطنية واجتماعية اعتمدت الشطرين والموسيقا الشعرية وانتقد في بعضها الواقع الاجتماعي.

كما القى الكاتب أحمد نصار قصصا عكست الواقع الاجتماعي في طرح لانتقاد بعض الحالات الاجتماعية المتردية اضافة الى نصوص من الشعر الحديث ذات دلالات إنسانية.

أما الشاعر رضوان القاسم الذي اقتصر شعره على أسلوب الشطرين ذهب إلى المعاني الوطنية وقضية فلسطين ومواقف المقاومة والتحريض على مقاومة الإرهاب والمؤامرات.

وقدم كل من عادل حسن وأمل أبو لوح محاولات كتابية عبرت عن نزعات ذاتية وإنسانية.

محمد خالد الخضر

انظر ايضاً

معرض فني لمجموعة هواة من اليافعين والشباب بثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا ضم المعرض الفني الجماعي الذي أقامه المركز الثقافي في كفرسوسة بعنوان مجموعة حروف نحو …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved