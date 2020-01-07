إعادة ضخ مياه الشرب بعد إصلاح عطل في الخط الرئيسي لمشروع الصفصاف

اللاذقية-سانا

أعادت مؤسسة مياه الشرب في اللاذقية ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة نتيجة العطل الذي حدث بخط الضخ الرئيسي قطر 500 فونت في مشروع الصفصاف بعد إصلاح ورشات المؤسسة العطل مساء اليوم.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس منذر دويبة أنه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها اللاذقية حدث انزياح بالتربة في المنطقة الجبلية الواقعة بين المحطة الوسطى ومحطة قسمين للمياه ما أدى إلى انزياح بخط الضخ الرئيسي قطر 500 مم فونت التابع لمشروع الصفصاف والذي يغذي محاور القنجرة ومشقيتا والمشيرفة في ريف اللاذقية ووقف الضخ عن هذه المناطق.

ولفت إلى أن الورشات توجهت إلى الموقع فور حدوث الانزياح وبدأت المعالجة مع ساعات الصباح الباكر لتتمكن من إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه الى المحاور التي تأثرت بالعطل.