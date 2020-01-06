هزة أرضية تضرب بورتوريكو الأمريكية وانهيار بعض المباني

سان خوان-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 8ر5 درجات على مقياس ريختر جزيرة بورتوريكو الأمريكية اليوم متسببة بأضرار في بعض المباني وانهيار بعضها.

ونقلت أسوشييتد برس عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوله إن الهزة الأرضية ضربت جنوب الجزيرة وكانت بعمق 10 كيلومترات دون ورود تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وتلت الهزة الأرضية سلسلة هزات ارتدادية بلغت شدة إحداها خمس درجات وتسببت بقطع التيار الكهربائي وحالة من الذعر بين السكان الذي غادروا منازلهم عقب الهزة الأولى تحسبا لانهيار منازلهم المتضررة.

وضربت سلسلة هزات جنوب بورتوريكو في الثامن والعشرين من كانون الأول الماضي تراوحت قوتها بين 7ر4 و1ر5 درجات.