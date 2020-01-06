اللاذقية.. تركيب محولات كهربائية جديدة ورفع استطاعة محولات أخرى

اللاذقية-سانا

ركبت الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية عددا من المحولات الكهربائية ورفعت استطاعة مركزي تحويل في حي المشروع السابع ودوار الأزهري بمدينة اللاذقية من 400 ك.ف.آ إلى 630 ك.ف.آ لتتماشى مع الأحمال الزائدة على مراكز التحويل.

وذكر مدير عام الشركة المهندس فادي سعود لـ سانا أن ورشات الشركة وضعت بالخدمة مركز تحويل جديدا باستطاعة 630 ك.ف.آ في قرية العمرونية بدلاً من المركز القديم الذي كان باستطاعة 400 ك.ف.آ وذلك لمعالجة مشاكل الأحمال العالية.

ولفت إلى أنه تم تركيب محولة جديدة باستطاعة 630 ك.ف.آ بدلاً من المحولة المعطوبة نتيجة الحمولات الزائدة في مركز تحويل الديزل في السوق الرئيسي في منطقة القرداحة لزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية.

وللغاية نفسها ركبت ورشات الشركة وحدة تغذية حلقية نموذج 230 في مركز تحويل الصنوبر الجديد في حي الرمل الشمالي حيث أشار المهندس سعود إلى أن الوحدة تساعد على تأمين موثوقية خط 20 ك.ف المغذي للمنطقة مبينا أن المركز يحتوي على محولتين باستطاعة 1000 ك.ف.آ و400 ك.ف.آ.