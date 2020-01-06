البدء بصرف إعانات الشلل الدماغي بالسويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للبريد بالسويداء عمليات صرف إعانات الشلل الدماغي المخصصة للعام الماضي وذلك وفق الجداول الواردة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بأماكن وعناوين المستهدفين منها.

وذكر مدير فرع المؤسسة السورية للبريد وليد أبو شاهين في تصريح لمراسل سانا أن عدد المستفيدين من هذه الإعانات بلغ 1535 شخصاً وقيمة المبالغ المخصصة لهم 134ر31 مليون ليرة يجري توزيعها إلى منازلهم عن طريق المكاتب البريدية المنتشرة بالمحافظة بهدف تخفيف عناء السفر إلى مركز المحافظة عنهم.

بدورها أشارت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشرى جربوع إلى أن مقدار الاستفادة من الإعانة يكون بحسب درجة الإعاقة ونسبتها وذلك وفق ثلاث فئات.. تكون للمستفيد الواحد للفئة الأولى من المصابين بالشلل الرباعي والثلاثي 25200 ليرة وللثانية للشلل النصفي والشقي 12600 ليرة وللثالثة لشلل الطرف الواحد العلوي أو السفلي 8400 ليرة.