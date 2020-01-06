كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تحتفل بتخريج 600 طالب وطالبة

دمشق-سانا

احتفلت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق بتخريج 600 من طلابها باسم دفعة (بناة الوطن) وذلك على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية.

وفي كلمة الكلية أشار نائب العميد للشؤون الإدارية الدكتور أحمد الصالح إلى أهمية الدور الملقى على عاتق الخريجين في المساهمة بإعادة بناء الوطن وصياغة المستقبل لافتاً إلى أن جامعة دمشق ستواصل بكادرها التدريسي والعلمي والإداري تقديم رسالتها السامية في تخريج أكبر عدد من الطلاب المميزين.

وأوضح رئيس الهيئة الإدارية في كلية الاقتصاد عدي أبو حسون أن الطلاب استطاعوا التخرج والتفوق بعزيمة وثبات رغم جميع الظروف التي مروا بها مبيناً أن الوطن ينهض من خلال خبرات وسواعد ابنائه الذين سيعيدون إعماره في المرحلة القادمة.

وفي كلمة الخريجين بين الخريج وسام كنعان أن التخرج حصاد ثمرة الاجتهاد وعمل الأساتذة والمدرسين بينما اعتبرت الخريجة رهام قسومه أن التخرج خطوة مهمة يتكلل بها الجهد والاجتهاد الذي بذل على مدى سنوات بالنجاح مؤكدة أنها تسعى للحصول على درجة الماجستير في التسويق وأشار الخريج لؤي الناقولا إلى أن التخرج بداية للحياة العملية وأنه يسعى للحصول على عمل جيد.

حضر الحفل عميد كلية الاقتصاد الدكتور عمار ناصر آغا وممثل أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية الدكتور مجد صقور وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء قيادة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في جامعة دمشق.

راما رشيدي

تصوير: معتز موعد

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