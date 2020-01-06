وزارة النقل تسمح لطائرات الخطوط الجوية الليبية بعبور الأجواء السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل أنها أعطت إذناً لطائرات الخطوط الجوية الليبية بالعبور فوق ‏الأجواء السورية وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني الليبية إلى ‏مؤسسة الطيران المدني السوري.‏

وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إن الموافقة تأتي على مبدأ المعاملة بالمثل حيث أن (السورية) للطيران تعبر الأجواء ‏الليبية إضافة إلى ما يحققه استخدام الأجواء السورية من إيرادات إضافية.‏

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستخفض التكاليف على الشركة وتوفر الوقت.

غصوب عبود

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