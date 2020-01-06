وزارة النقل تسمح لطائرات الخطوط الجوية الليبية بعبور الأجواء السورية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة النقل أنها أعطت إذناً لطائرات الخطوط الجوية الليبية بالعبور فوق الأجواء السورية وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني الليبية إلى مؤسسة الطيران المدني السوري.
وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إن الموافقة تأتي على مبدأ المعاملة بالمثل حيث أن (السورية) للطيران تعبر الأجواء الليبية إضافة إلى ما يحققه استخدام الأجواء السورية من إيرادات إضافية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستخفض التكاليف على الشركة وتوفر الوقت.
غصوب عبود
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