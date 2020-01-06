عبد المهدي: الجيش العراقي تأسس ليكون سداً منيعاً في الدفاع عن أرض وحدود العراق وسيادته الوطنية

بغداد-سانا

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي التزام الجيش العراقي بمهامه في الدفاع عن أرض وحدود البلاد وسيادتها الوطنية.

وقال عبد المهدي في بيان أصدره بمناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي نقله موقع السومرية نيوز إنه “في مثل هذا اليوم تأسس الجيش العراقي ليكون سدا منيعا في الدفاع عن أرض وحدود العراق وسيادته الوطنية.. وتحل ذكرى تأسيس الجيش هذا العام وبلدنا العزيز يعيش ظروفا حساسة ويواجه تحديات جسيمة تمس حاضره وتهدد مستقبله” مشددا على أن الظروف الراهنة في البلاد تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للعراق والحرص على سلامته وأمنه واستقراره والحفاظ على سيادته الوطنية.

ولفت عبد المهدي إلى أن الجيش العراقي بات أقوى مما سبق وأصبح يمتلك الخبرة الكافية واللازمة كما هو حال صنوف القوات الأمنية الأخرى التي تعمل سوية للحفاظ على أمن البلاد ومستقبلها مشيرا إلى أن حكومته أصدرت القرارات والأوامر بحصر السلاح بيد الدولة.

بدوره قال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري في بيان بمناسبة عيد الجيش الـ 99 إن “العيد مناسبة للتضافر والوحدة بين شرائح الشعب”.

ونوه الشمري بالنصر الذي حققه الجيش العراقي على تنظيم “داعش” الإرهابي.