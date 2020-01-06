فنزويلا تجدد رفضها التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية

كاراكاس-سانا

جدد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا رفض بلاده تدخل الإدارة الأمريكية في الشؤون الداخلية لفنزويلا ومؤسساتها.

وقال أرياسا على موقع تويتر إن “فنزويلا دولة مستقلة وذات سيادة وهذا الأمر لا تفهمه جيدا حكومة الولايات المتحدة.. يجب عليهم الاهتمام بالكارثة التي يعتزمون إثارتها عبر حروب جديدة من أجل النفط”.

وندد وزير الخارجية الفنزويلي بردود الفعل وسياسة الافتراءات والتدخلات من قبل حكومات أمريكا اللاتينية الموالية للولايات المتحدة بشأن الوضع السياسي الحالي لفنزويلا.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.