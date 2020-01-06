الجيش الأميركي يعلن مقتل 3 أميركيين في الهجوم على قاعدة عسكرية في كينيا

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة أميركيين في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في كينيا أمس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (افريكوم) قولها اليوم في بيان إن “جنديا ومتعاقدين اثنين مع البنتاغون قتلوا في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أميركية كينية في مدينة لامو جنوب شرق كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال”.

وأوضح البيان أن موظفين اثنين آخرين في البنتاغون أصيبا بجروح من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل حول هويتهما.

وكان مسؤول كيني محلي أعلن أمس أن مسلحين من حركة الشباب الصومالية المتطرفة المرتبطة بتنظيم (القاعدة) الإرهابي شنوا هجوما على قاعدة عسكرية لقوات أميركية وكينية في لامو دون أن يوضح ما إذا كان أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى فيما تبنت الحركة الهجوم.