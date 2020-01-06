وحدات الجيش تنفذ ضربات مركزة على مواقع الإرهابيين في محيط معرة النعمان

إدلب- سانا

نفذت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف إدلب الجنوبي ضربات مركزة ضد مواقع الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم في منطقة معرة النعمان وذلك في إطار عملياتها لتطهير محافظة إدلب من الإرهاب.

وأفاد مراسل سانا بأن عمليات الجيش تركزت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية في أطراف مدينة معرة النعمان وقريتي الدير الشرقي ومعرشمارين إضافة إلى خطوط إمدادها على أطراف بلدة معصران على محور معرة النعمان-سراقب قضت خلالها على عدد من الإرهابيين ودمرت عتادهم وأسلحتهم.

وتواصل وحدات الجيش عملياتها بريف إدلب الجنوبي الشرقي في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية وتمكنت خلال الأيام الماضية من تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا وطرد تنظيم جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.