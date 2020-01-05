روحاني: تصويت البرلمان العراقي على إخراج القوات الأمريكية يسهم بتعزيز أمن المنطقة

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي برهم صالح اليوم أن تصويت مجلس النواب العراقي على إخراج القوات الأمريكية من البلاد خطوة مهمة تسهم بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصوت مجلس النواب العراقي في وقت سابق اليوم بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأميركية ضد مقار عسكرية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

وشدد روحاني خلال الاتصال على ضرورة صمود البلدين أمام الإجراءات العدائية الأمريكية وتدخلات واشنطن، لافتا إلى أن دماء قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما ستؤدي إلى تطورات جديدة في المنطقة وإلى تعزيز العلاقات بين إيران والعراق.

من جهته أكد الرئيس العراقي أن وحدة وصداقة الشعبين العراقي والإيراني ستسهم بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن العراق وإيران يواجهان “ظروفا صعبة وفتنة كبيرة”، ومعربا عن أمله في تجاوزها.