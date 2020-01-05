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إيران تتخلى عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي

2020-01-05

طهران-سانا

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم اتخاذ الخطوة الخامسة من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وتخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن الحكومة الإيرانية قولها في بيان اليوم إنها اتخذت الخطوة الخامسة من خفض تعهداتها النووية وبموجب هذه الخطوة لم تعد إيران ملزمة بأي قيود أو اتفاقيات بشأن نشاطها النووي بما في ذلك تخصيب اليورانيوم مشيرة إلى أن البرنامج النووي الإيراني “سيتقدم على أساس الاحتياجات الفنية”.

وجدد البيان تأكيد الحكومة الإيرانية على استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستعدادها للعودة لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي فور رفع الحظر عن إيران وتحقيق مكاسبها من الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار من عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة “خمسة زائد واحد عام 2015.

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