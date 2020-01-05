طهران تحتج على تصريحات مسؤولين ألمان حول اغتيال سليماني

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم القائم بالأعمال الالماني في طهران على خلفية تصريحات لمسؤولين ألمان مؤيدة للعدوان الأميركي الذي أدى إلى استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

ونقلت وكالة ارنا عن رئيس الدائرة الثانية لشؤون غرب أوروبا بالوزارة قوله “الشهيد سليماني كان يحظى باحترام اقليمي ودولي بصفته بطلا في محاربة الإرهاب وانطلاقا من ذلك فإن هكذا مواقف أحادية ومرفوضة تتعارض مع أسس التعاون التقليدي بين البلدين وأيضا الاستقرار والأمن في المنطقة”.

بدوره أكد القائم بالأعمال الألماني أنه سينقل هذا الموقف إلى حكومة بلاده على الفور.

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي أعلن فجر أمس الأول استشهاد الفريق سليماني والمهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.