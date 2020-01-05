إخلاء مبنى من ثلاثة طوابق في شارع الأهرام جراء ظهور تصدعات بجدرانه

حمص-سانا

أخلى مجلس مدينة حمص اليوم مبنى مؤلفا من ثلاثة طوابق من ساكنيه في شارع الأهرام بعد ظهور بعض التصدعات في جدرانه.

وقال المهندس عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص في تصريح لمراسل سانا اليوم إن سكان المبنى أبلغوا عن ظهور تصدعات في جدران المبنى حيث تم استدعاء لجنة تداعي الخطورة من نقابة المهندسين وإجرت الفحوص اللازمة وتبين أن سبب التصدع حدوث انهيارات في التربة بسبب الأمطار الغزيرة التي تجمعت في حفرة بجانب البناء ما أدى إلى تصدع في أساسات البناء.

وأضاف البواب أن سكان المبنى لجؤوا إلى أقاربهم في الأحياء المجاورة للإقامة عندهم في حين باشرت الورشات الفنية بردم الحفرة لمنع انزلاق الأساسات ومراقبة وضع البناء من قبل اللجنة المذكورة للتأكد من إمكانية السكن فيه من جديد.