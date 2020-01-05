البابا فرنسيس يدعو للحوار وضبط النفس وسط توترات دولية متزايدة

الفاتيكان-سانا

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى ضبط النفس والانخراط في حوار في ظل توترات دولية متزايدة في أعقاب جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني.

ونقلت رويترز عن البابا فرنسيس قوله اليوم خلال قداس الأحد: “أدعو كل الأطراف إلى الإبقاء على شعلة الحوار وضبط النفس ودرء شبح العداء لأن الحرب لا تجلب سوى الموت والدمار” مشيرا إلى أجواء “فظيعة” من التوتر يمكن الإحساس بها في العديد من المناطق بأنحاء العالم.

وأعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي في العراق أمس الأول استشهاد الفريق سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.