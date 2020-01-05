مركز المعلمين الطبي بحماة يخدم 60 مراجعاً يومياً

حماة-سانا

يخدم المركز الطبي لنقابة المعلمين بحماة بين 50 و 60 مراجعا يوميا ضمن عيادات متعددة الاختصاصات بأسعار رمزية وفقا للقائمين عليه.

ويضم المركز في حي الحاضر بمدينة حماة عيادات قلبية وعينية وأذنية وجلدية وبولية وسنية إضافة إلى مخبر ومركز أشعة وصيدلية حسب مديره بسام العلي الذي أوضح لـ سانا الصحية أنه وضع عام 2002 بخدمة المعلمين ومختلف المراجعين بحسومات كبيرة.

وذكر العلي أن المركز يوفر جميع أنواع التحاليل الطبية بخصم 50 بالمئة تقريبا بينما يصرف الدواء للمعلمين بحسم 60 بالمئة أما سعر المعاينة فلا يتجاوز 500 ليرة وصورة الأشعة بسعر التكلفة لافتاً إلى وجود مساع لتطوير المركز ورفده بأجهزة حديثة.

من جانبه أشار رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بحماة هشام الحسن إلى وجود لجنة طبية مختصة في المركز لمنح الوصفات الدائمة للمعلمين ممن لديهم أمراض مزمنة.

سهاد حسن