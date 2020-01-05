دبور: الصهاينة والأمريكيون يعملون على خلق الأزمات بالمنطقة

عمان-سانا

أدان أمين عام حزب البعث العربي التقدمي في الأردن فؤاد دبور الجريمة الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقال دبور في تصريح لمراسل سانا في الأردن اليوم إن “الصهاينة والأمريكيين يعملون على خلق الأزمات والفوضى والفتن والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد في العديد من الدول العربية ويعملون على تصفية قضية الشعب العربي الفلسطيني في ظل ما تسمى صفقة القرن الهادفة إلى ترسيخ الاغتصاب الصهيوني لأرض فلسطين وحرمانهم من حقهم في العودة إلى أرضهم ومدنهم وقراهم”.

من جانب آخر نوه دبور بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل واشنطن والنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها استهدفوا سورية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم المقاومة ضد مشاريع الهيمنة الامبريالية بالمنطقة.