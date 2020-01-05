ارتفاع نسب تخزين السدود في حمص جراء الهطولات المطرية

حمص-سانا

أسهمت الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة حمص خلال اليومين الماضيين بارتفاع نسب تخزين السدود الرئيسة والمتوسطة والصغيرة في المحافظة.

وبين مدير الموارد المائية بحمص المهندس إسماعيل إسماعيل في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن كمية التخزين في بحيرة قطينة حاليا هي 114 مليون متر مكعب يقابلها للفترة نفسها من العام الماضي حوالي 28 مليون متر مكعب وفي سد تلدو 9 ملايين متر مكعب يقابلها للفترة نفسها من العام الماضي 5 ملايين متر مكعب وفي المزينه 5 ملايين و900 ألف متر مكعب يقابلها 5 ملايين و 800 ألف للفترة نفسها من العام الماضي وفي سد زيتا 32 مليون متر مكعب يقابلها 20 مليون متر مكعب العام الفائت.

وعن نسب الهطول لتاريخه بين إسماعيل أنها بلغت في مدينة حمص 235 ملم يقابلها العام الماضي 189 ملم.