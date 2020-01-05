مجلس النواب العراقي يصوت على قرار يلزم الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد

بغداد-سانا

صوت مجلس النواب العراقي اليوم بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الاميركية ضد مقرات عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

وصوت المجلس خلال جلسته بحضور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على القرار الذي تضمن إلزام الحكومة العراقية بإنهاء وجود أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والأجواء العراقية.

ودعا القرار إلى ضرورة الكشف عن أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم الحكومة العراقية وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.

العراق يتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة في مجلس الأمن والأمم المتحدة ويطالب بإدانة الاعتداءات الأميركية

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق اليوم أنها تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة الاميركية فى مجلس الامن والامم المتحدة حول الاعتداءات الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها “رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك بشأن الهجمات والاعتداءات الأميركية ضد مواقع عسكرية عراقية والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية والتي نتج عنها استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد جمال جعفر محمد “أبو مهدي المهندس” مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة ما يشكل انتهاكا خطيراً للسيادة العراقية ومخالفة لشروط وجود القوات الأميركية في العراق”.

وأشارت إلى مطالبة العراق مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال الأميركية.

استدعاء السفير الأميركي في بغداد احتجاجاً على جريمة اغتيال المهندس وسليماني

كما استدعت الخارجية العراقية السفير الأميركي في بغداد اليوم وأبلغته ادانتها للاعتداءات التي أدت إلى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد من كوادر الحشد وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق ولجميع الأعراف والقوانين الدولية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى أكد خلال استدعاء السفير الأمريكي ماثيو تولر إدانة بلاده لهذا العمل “الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق ولجميع الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول ومنع استخدام أراضيها في تنفيذ اعتداءات على دول الجوار”.

وشدد مصطفى كما نقل البيان على أن “ما حدث من اعتداءات يخالف ما تم الاتفاق عليه من مهام للتحالف الدولي الذي ينحصر بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وتدريب القوات الأمنية العراقية بالتنسيق مع الحكومة العراقية وإشرافها” وتعتبر وزارة الخارجية هذه العمليات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة اعتداء وعملا مدانا يتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة.