جبلة.. صيانة الإنارة في الشوارع الرئيسية وإجراءات لتلافي تشكل السيول

اللاذقية-سانا

اتخذ مجلس مدينة جبلة عددا من الإجراءات لمنع تشكل السيول في ضوء الهطلات المطرية الغزيرة التي تشهدها محافظة اللاذقية حيث قام بتعزيل الأقنية والفوهات المطرية في شوارع وأحياء مدينة جبلة.

وذكر المهندس أحمد قناديل رئيس مجلس المدينة في تصريح لمراسلة سانا أن المدينة تجاوزت بنسبة كبيرة حالات حدوث السيول في الشوارع والأحياء عبر الإجراءات التي قامت بها ورشات الصيانة موضحا أن الورشات في حالة جهوزية كاملة للتعامل مع أي شكوى في حال حدوث أي اختناق أو مشكلة في الصرف الصحي.

وبين قناديل أن ورشات الصيانة قامت وبالتعاون مع عمال الكهرباء بصيانة الإنارة في المدخل الرئيسي للمدينة والشوارع الرئيسية لتشمل كافة أحياء المدينة مؤكدا أن عمل الورشات التابعة للمجلس مستمر على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ.