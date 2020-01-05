زراعي السقيلبية يصرف 23 مليون ليرة قيم أقطان مسوقة من المزارعين

حماة-سانا

صرف فرع المصرف الزراعي التعاوني في مدينة السقيلبية بريف حماة 23 مليون ليرة قيم فواتير أقطان مسوقة إلى محالج المحافظة.

وأوضح مدير الفرع أيمن أبو صفرة لمراسلة سانا أن الفرع صرف القيم المستحقة للمزارعين وفق قوائم الأسماء الواردة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بعد اقتطاع الديون المستحقة على الفلاحين تجاه المصرف للموسم الحالي وما سبقه للمزارعين في نطاق مناطق السقيلبية والجيد وعين الكروم.

وأشار أبو صفرة إلى مواصلة فرع المصرف منح القروض لغايات تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية ولشراء الجرارات والآليات الزراعية حيث بلغت قيمة القروض نحو 830 مليون ليرة فضلا عن الاستمرار بعمليات تمويل المحاصيل الشتوية منها القمح للموسم الزراعي المقبل من البذار والأسمدة بمختلف أنواعها.