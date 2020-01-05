بدء تأهيل معمل أعلاف كفربهم بريف حماة.. ومبيعات الفرع خلال العام الماضي 5ر4 مليارات ليرة

حماة-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة للأعلاف تأهيل معمل تصنيع وإنتاج المقنن العلفي في بلدة كفربهم بريف حماة على ان يستأنف المعمل إنتاجه في النصف الثاني من العام الجاري.

وذكر مدير فرع المؤسسة عثمان دعيمس في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المعمل الذي توقف عن إنتاج الكبسول العلفي في العام 2014 والجريش في عام 2018 بسبب أعطال في آلاته ومعداته سيحقق حال انطلاق العملية الإنتاجية فيه مجددا قيمة مضافة من خلال إسهامه في تأمين قسم من احتياجات الثروة الحيوانية من المقنن العلفي وبأسعار مدعومة ومنافسة لمثيلاتها من إنتاج القطاع الخاص.

وبلغت قيمة مبيعات فرع المؤسسة العامة للأعلاف بحماة من مختلف المواد العلفية خلال العام الماضي 5ر4 مليارات ليرة سورية عبر مراكزها العشرة الموزعة في مختلف مناطق المحافظة.