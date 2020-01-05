أضرار في المزروعات نتيجة العاصفة التي تضرب لبنان

بيروت-سانا

شهد لبنان على مدى اليومين الماضيين عاصفة أدت إلى تساقط الأمطار بغزارة في مختلف المناطق ولا سيما في الجنوب والشمال ما رفع من منسوب مجاري الأنهار والينابيع.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الرياح القوية التي ضربت المناطق السهلية وبعض المناطق الوسطية في عكار شمال لبنان ألحقت أضرارا بالمزروعات في وقت غطت فيه الثلوج المرتفعات الجبلية كافة من اكروم إلى جرود القبيات وعكار العتيقة وبزبينا والقموعة وفنيدق على ارتفاع 1350 مترا عن سطح البحر.

وحولت الأمطار الغزيرة ليلا عددا من طرق مدينة صيدا إلى مستنقعات وبرك مياه ولا سيما طريق اوتوستراد الشماع.

وفي حاصبيا جنوبا تسببت السيول بجرف الحصى والأتربة إلى وسط الطرقات كما تساقطت الثلوج ليلا على المرتفعات.

ورفعت غزارة الأمطار منسوب مياه نهر الحاصباني إضافة إلى تفجر عشرات الينابيع ما تسبب بفيضانات اقتصرت أضرارها على الماديات.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية في لبنان من أن عاصفة مطرية وثلجية ستجتاح البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.