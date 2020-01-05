بيع سمكة تونة في اليابان بـ 8ر1 مليون دولار

طوكيو-سانا

بيعت إحدى أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء بسعر 2ر193 مليون ين أي ما يعادل “8ر1 مليون دولار” في أول مزاد هذا العام تجريه سوق تويوسو للأسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ونقلت رويترز عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قولها إنه “تم اصطياد سمكة التونة المباعة قبالة ساحل مقاطعة أوموري شمال البلاد ويبلغ وزنها 276 كيلوغراما أي أن سعر الكيلو يبلغ نحو 700 ألف ين”.

وأضافت إن “المشتري هو كيوشي كيمورا الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي زانماي الشهيرة”.

وكان كيمورا قد دفع سعرا قياسيا بلغ 6ر333 مليون ين العام الماضي لشراء سمكة تونة في مزاد ليتجاوز بذلك سعرا قياسيا دفعه نظير سمكة تونة أخرى عام 2013.