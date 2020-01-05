تواصل الإدانات لجريمة اغتيال سليماني

عواصم-سانا

أكد رئيس جمعية الصداقة الكوبية العربية رودريغو الفاريس كامبراس أن عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني التي قامت بها الولايات المتحدة تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وفي مقابلة مع مراسل سانا في كوبا وصف كامبراس والذي يترأس أيضا الحركة الكوبية للدفاع عن القدس سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته “بالجنون” مشيراً إلى أنه “لا يأبه لتدمير العالم كله خدمة لمخططاته في الهيمنة”.

ولفت كامبراس إلى أن كوبا تعاني أيضا من السياسات الأمريكية وخاصة سياسات ترامب الذي يستمر بفرض عقوبات غير مشروعة موضحا أن بلاده صمدت وقاومت الضغوط الأمريكية منذ أكثر من ستين عاما وهي مستمرة في صمودها ومقاومتها.

رئيس البرلمان السلوفاكي: اغتيال سليماني من قبل الولايات المتحدة عمل غير مسؤول ويعرض الأمن الدولي للخطر

بدوره أكد رئيس البرلمان السلوفاكي اندريه دانكو أن الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني تمثل خرقا للقانون الدولي مشددا على أنه لا يمكن أن يلتزم العالم الصمت تجاه هذه العملية.

وقال دانكو في تصريح له إن “على الاتحاد الأوروبي أن يعبر الآن وبشكل موحد للولايات المتحدة عن موقفه الرافض لهذه العملية” مشددا على أنها تمثل “عملا غير مسؤول من قبل الولايات المتحدة يعرض الأمن الدولي للخطر”.

من جهته وصف رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها عملية اغتيال سليماني بالإرهابية مشددا على أنه يتوجب إيقاف الإدارة الأمريكية عن ارتكاب مثل هذه الأعمال وتقديمها إلى محكمة العدل الدولية والتعامل معها ككيان إرهابي.

إلى ذلك أكد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك أن ما قامت به الولايات المتحدة في العراق يمثل خرقا للقانون الدولي ولسيادة الدولة العراقية مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بهذا العمل تريد إبعاد الأنظار عن مشاكلها الداخلية.

ونبه باروبيك إلى أن هذه “المغامرة الأمريكية تمثل خطرا كبيرا ليس فقط على منطقة الخليج وإنما على السلام العالمي بشكل عام”.

ووصف الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية التشيكي الجنرال اندور شاندور عملية اغتيال سليماني بأنها “أسوأ من جريمة لأنها كانت خطأ فادحا” محذرا من أنها تمثل استمرارا لسياسة تعكير الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

الحزب القومي الاجتماعي اليمني: جريمة أمريكا باغتيال سليماني والمهندس انتهاك صارخ لسيادة العراق

وأدان الحزب القومي الاجتماعي في اليمن جريمة الولايات المتحدة باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

واعتبر الحزب القومي الاجتماعي في بيان له أمس هذه الجريمة انتهاكا صارخا لسيادة العراق وعدوانا سافرا على الشعب العراقي وخرقا واضحا للقانون الدولي والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ودعوة للعنف واستخدام القوة في حل الخلافات بين الدول.

ودعا الحزب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها لحفظ السلم والأمن الدوليين وإلى إدانة الجريمة الأمريكية وسياسة استخدام العنف والقوة وانتهاك القوانين والعهود والاتفاقيات الدولية والدعوة إلى إيقاف عملية التصعيد السياسي والعسكري ونزع فتيل الحرب التي تعمل الإدارة الأمريكية على إشعالها.

من جانبه لفت الناشط السياسي اليمني زيد أحمد الغرسي في تصريح له إلى أن ما فعلته أمريكا يعتبر جريمة إرهابية وجريمة حرب مكتملة الأركان .

وأوضح أن أهداف أمريكا من هذه الجريمة هي إيقاف انتصارات محور المقاومة في المنطقة وخدمة العدو الإسرائيلي لكنها فشلت بل عادت نتائج العملية سلبا على أمريكا و”إسرائيل” كونها ستؤدي إلى نهاية تواجد أمريكا في المنطقة وتعزز اللحمة والتعاون بين محور المقاومة.