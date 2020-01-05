5 كانون الثاني 1940 – أول تجربة لراديو إف إم

دمشق-سانا
1781 – الأسطول البحري البريطاني يحرق ريتشموند في فيرجينيا وذلك في أيام الثورة الأمريكية.
1846 – مجلس النواب الأمريكي يصوت على إيقاف مشاركة مقاطعة أوريغون مع المملكة المتحدة.
1854 – غرق باخرة سان فرنسيسكو ومقتل 300 من ركابها.
1896 – صحيفة نمساوية تكشف عن قيام فيلهلم كونراد رونتغن باكتشاف نوع من الإشعاعات عرف لاحقا باسم الأشعة السينية.
1925 – انتخاب نيللي تايلي روس حاكمة لولاية وايومنغ لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية في الولايات المتحدة.
1940 – أول تجربة لراديو إف إم.
1972 – الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يأمر ببداية تطوير برنامج المكوك الفضائي.
1976 – كمبوديا تغير اسمها إلى كمبوتشا الديمقراطية.
1991 – القوات الجورجية تهاجم مدينة تسخينفالي عاصمة أوسيتيا الجنوبية وبدء حرب جنوب أوسيتيا 1991-1992.
من مواليد هذا اليوم
1592 – شاه جهان أحد حكام الهند وباني الضريح الشهير تاج محل.
1846 – رودلف أوكن فيلسوف ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1908.
1938 – الملك خوان كارلوس الأول ملك إسبانيا.
من وفيات هذا اليوم
1933 – كالفين كوليدج رئيس الولايات المتحدة الثلاثون.
1970 – ماكس بورن عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954.
1981 – هارولد يوري عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1934.