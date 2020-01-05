5 كانون الثاني 1940 – أول تجربة لراديو إف إم

دمشق-سانا

1781 – الأسطول البحري البريطاني يحرق ريتشموند في فيرجينيا وذلك في أيام الثورة الأمريكية.

1846 – مجلس النواب الأمريكي يصوت على إيقاف مشاركة مقاطعة أوريغون مع المملكة المتحدة.

1854 – غرق باخرة سان فرنسيسكو ومقتل 300 من ركابها.

1896 – صحيفة نمساوية تكشف عن قيام فيلهلم كونراد رونتغن باكتشاف نوع من الإشعاعات عرف لاحقا باسم الأشعة السينية.

1925 – انتخاب نيللي تايلي روس حاكمة لولاية وايومنغ لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية في الولايات المتحدة.

1940 – أول تجربة لراديو إف إم.

1972 – الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يأمر ببداية تطوير برنامج المكوك الفضائي.

1976 – كمبوديا تغير اسمها إلى كمبوتشا الديمقراطية.

1991 – القوات الجورجية تهاجم مدينة تسخينفالي عاصمة أوسيتيا الجنوبية وبدء حرب جنوب أوسيتيا 1991-1992.

من مواليد هذا اليوم

1592 – شاه جهان أحد حكام الهند وباني الضريح الشهير تاج محل.

1846 – رودلف أوكن فيلسوف ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1908.

1938 – الملك خوان كارلوس الأول ملك إسبانيا.

من وفيات هذا اليوم

1933 – كالفين كوليدج رئيس الولايات المتحدة الثلاثون.

1970 – ماكس بورن عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954.

1981 – هارولد يوري عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1934.