نيلفروشان: رد المقاومة سيكون قوياً وأمريكا ستضطر لمغادرة المنطقة

طهران-سانا

جدد مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني في شؤون العمليات العميد عباس نيلفروشان التأكيد على أن رد المقاومة على استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس سيكون” قويا جدا وغير قابل للسيطرة ما سيجبر الأمريكيين على مغادرة المنطقة”.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن نيلفروشان قوله في حديث متلفز اليوم “سنرد على العدو ونحن من يعين موعد هذا الرد فقاسم سليماني مرتبط بالجغرافيا الإسلامية ومن المؤكد أن انتقام المقاومة سيكون قوياً جداً وغير قابل للسيطرة والتحكم” مضيفاً:أن الأمريكيين سيضطرون إلى مغادرة المنطقة إثر هذا الانتقام.

ولفت نيلفروشان إلى أن استشهاد القائد سليماني سيؤدي إلى ولادة جديدة في محور المقاومة والشعب الإيراني مجددا التأكيد على أن الخاسر الأكبر سيكون الأمريكيون والصهاينة.

وأكد نيلفوشان أن جبهة الاستكبار مازالت تخشى اسم سليماني وستبقى تخشاه في المستقبل كذلك.